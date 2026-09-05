Шара Буллет победил Грейси, Малыхин проиграл Рахмани на турнире RAF в Мытищах

Российский боец ММА Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, победил бразильца Неймана Грейси на турнире Real American Freestyle (RAF) в Мытищах.

Поединок завершился со счетом 11:3 в пользу 32-летнего россиянина. В смешанных единоборствах на счету Магомедова 17 побед при одном поражении.

В другой схватке турнира российский боец Анатолий Малыхин уступил американцу иранского происхождения Пуйе Рахмани, выступающему в PFL. Встреча завершилась со счетом 10:3.

Малыхин является бывшим чемпионом ONE Championship в трех весовых категориях.

RAF — американская организация по вольной борьбе. В ее турнирах принимают участие действующие и бывшие борцы, а также бойцы смешанных единоборств.