Малыхин заявил о возобновлении карьеры в ММА

Чемпион One Championship в трех весовых категориях Анатолий Малыхин сообщил «СЭ», что возобновляет карьеру в ММА.

«Есть у меня сейчас уже такие мысли, — сказал 38-летний тяжеловес. — Да, хочу в ноябре [провести бой]. Вот хочу на RAF сделать две схватки, сейчас вроде форму немножко набрал, боли ушли из суставов, плечо не так сильно меня беспокоит. Сильно соскучился. Думаю уже о возвращении. Недолго я отсутствовал. У меня действующий контракт с One на шесть боев. Я подписал его перед боем [реваншем с Умаром Каном]».

Малыхин (15-1) объявил о завершении карьеры в ММА после победы нокаутом над Умаром Каном в мае этого года.