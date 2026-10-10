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Дарья Железнякова — Элис Перейра: во сколько начало боя UFC, где смотреть трансляцию 11 октября 2026

Дарья Железнякова — Элис Перейра: во сколько начало боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Дарья Железнякова.
Фото Соцсети

Дарья Железнякова встретится с Элис Перейрой на турнире UFC Fight Night 290 в ночь на 11 октября по московскому времени. Поединок пройдет на UFC Apex в Лас-Вегасе в женской легчайшей весовой категории.

ММА UFC: Железнякова — Перейра

Предварительный кард стартует в 00.00 мск. Бой Перейра — Железнякова идет вторым в программе прелимов, поэтому ориентировочное время его начала — 00.30 мск.

30-летняя Железнякова имеет рекорд 10-3: 5 побед нокаутом, 5 решениями судей и ни одной сабмишеном. У 20-летней Перейры 7 побед при одном поражении, 5 побед нокаутом и 1 приемом.

В России прямую трансляцию всего турнира покажет UFC Fight Pass. Предварительный кард также будет доступен на телеканале «Матч! Боец» с 00.00 мск.

Следить за боем Железнякова — Перейра можно в матч-центре ММА «СЭ».

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Дарья Железнякова
Элис Перейра
UFC
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