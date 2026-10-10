Дарья Железнякова — Элис Перейра: дата и время боя UFC

Россиянка Дарья Железнякова и бразильянка Элис Перейра проведут бой в женском легчайшем весе на турнире UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе. По московскому времени шоу состоится в ночь на воскресенье, 11 октября.

Поединок включен в предварительный кард и стоит вторым по порядку после боя Эрнесты Карецкайте и Мелиссы Гатто. Прелимы начнутся в 00.00 мск. Ориентировочное время боя Перейра — Железнякова около 00.30 мск.

Железнякова подходит к бою с профессиональным рекордом 10 побед и 3 поражения. На ее счету 5 побед нокаутом, побед сабмишеном нет. Перейра имеет рекорд 7-1: 5 побед нокаутом и 1 приемом.

Где смотреть бой Железнякова — Перейра

Весь турнир доступен по платной подписке UFC Fight Pass. Предварительный кард с 00.00 мск также покажет телеканал «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru.

Следить за результатом поединка можно в матч-центре ММА «СЭ».

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