Дарья Железнякова — Элис Перейра: смотреть прямую трансляцию боя UFC

Дарья Железнякова и Элис Перейра встретятся на турнире UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 11 октября. Бой пройдет в женском легчайшем весе на арене UFC Apex.

ММА UFC: Железнякова — Перейра

Предварительный кард начнется в 00.00 по московскому времени. Поединок россиянки и бразильянки идет вторым, поэтому его начало ожидается ориентировочно в 00.30 мск.

Прямую онлайн-трансляцию всего турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. С начала предварительного карда эфир также будет идти на телеканале «Матч! Боец».

Профессиональный рекорд Железняковой перед боем — 10 побед и 3 поражения, 5 побед нокаутом, 0 сабмишеном. У Перейры — 7 побед и 1 поражение, 5 нокаутов и 1 победа приемом.

Следить за ходом поединка и результатом можно в матч-центре ММА «СЭ».

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