Дарья Железнякова — Элис Перейра: смотреть прямую трансляцию боя UFC
Дарья Железнякова и Элис Перейра встретятся на турнире UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье, 11 октября. Бой пройдет в женском легчайшем весе на арене UFC Apex.
Предварительный кард начнется в 00.00 по московскому времени. Поединок россиянки и бразильянки идет вторым, поэтому его начало ожидается ориентировочно в 00.30 мск.
Прямую онлайн-трансляцию всего турнира в России покажет платный сервис UFC Fight Pass. С начала предварительного карда эфир также будет идти на телеканале «Матч! Боец».
Профессиональный рекорд Железняковой перед боем — 10 побед и 3 поражения, 5 побед нокаутом, 0 сабмишеном. У Перейры — 7 побед и 1 поражение, 5 нокаутов и 1 победа приемом.
Следить за ходом поединка и результатом можно в матч-центре ММА «СЭ».
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