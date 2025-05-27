Чемпион Top Dog Калажоков и Кушхов проведут бои 3 июня в Нальчике

Российские боксеры Амин Кушхов и Кантемир Калажоков проведут свои бои 3 июня в Нальчике на турнире «Лига бокса», организованном Iron&Gloves Promotions и Patriot boxing при поддержке Федерации бокса России.

Бронзовый призер чемпионата России-2024 Кушхов в главном поединке вечера встретится с армянином Вахтангом Арутюняном (4-1, КО 4). Этот бой в среднем весе будет рассчитан на шесть раундов.

Известный по выступлениям на голых кулаках, чемпион Top Dog Кантемир Калажоков (3-8-1) в 4-раундовом бою в первом среднем весе встретится с Сулейманом Махмадовым.

В соглавном событии турнира 3 июня на ринг выйдетАльберт Соттаев (1-1), которому будет противостоять Михаил Тарханов (1-4-1).