Боксер Причард Колон умер в 33 года

Бывший пуэрториканский боксер Причард Колон умер в возрасте 33 лет, сообщил его отец и тренер Ричард Колон.

Причины смерти бывшего спортсмена не уточняются.

«С сожалением сообщаю вам об уходе моего сына Причарда из этого мира. Теперь он в лучшем месте. Я сделал все возможное, чтобы исполнить его желание и мечту — привезти его в отпуск в Пуэрто-Рико, как он так сильно хотел, но не получилось. Спасибо за столько лет любви и молитв. Пожалуйста, молитесь за нас как можно чаще», — написал Колон-старший в соцсети.

В октябре 2015 года Колон получил тяжелую травму во время боя с американцем Террелом Уильямсом. По ходу поединка соперник неоднократно наносил пуэрториканцу запрещенные удары по затылку. После боя у Колона диагностировали субдуральную гематому и провели экстренную операцию для снижения давления на мозг.

Колон провел 221 день в коме. До боя с Уильямсом пуэрториканец одержал 16 побед в 16 поединках, 13 из них — нокаутом.