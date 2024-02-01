Боец из школы отца Хабиба убит в Махачкале

Боец ММА и борец Магомед Мутаев насмерть застрелен в Махачкале. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там у дагестанцеV?».

Последний поединок Мутаев провел в ноябре прошлого года в Москве. Второй профессиональный поединок Мутаев должен был провести 23 февраля в турнире AMC Fight Nights 123.

Спортсмену было 20 лет. Он тренировался в школе Абдулманапа Нурмагомедова, отца экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.