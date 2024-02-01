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1 февраля, 16:56

Калажоков проведет бой против Нушкина на Top Dog 27 в Москве

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Кантемир Калажоков и Иван «Мастак» Нушкин проведут поединок на турнире по кулачным боям Top Dog 27, который состоится 18 февраля в Москве.

Этот бой станет главным событием вечера. Калажоков и Нушкин поборются за титул в легком весе. На счету Кантемира 8 побед и ни одного поражения. В активе «Мастака» 4 победы и ни одного поражения.

В соглавном бою бывший претендент на временное чемпионство Евгений «Шиша» Шишков встретится с Гази «Зоханом» Газимагомедовым.

Также в турнире выступят Магомед «Черная кобра» Магомедов против Артака Саркисяна и Музарин Мизаушев против Александра «Донского» Спицына.

Начало турнира — в 19.00 по московскому времени.

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