Российских борцов обязали согласовывать участие в коммерческих турнирах

Российские борцы, входящие в составы национальных сборных или являющиеся кандидатами в них, смогут выступать на коммерческих турнирах только по согласованию с Федерацией спортивной борьбы России (ФСБР), сообщает председатель организации Михаил Мамиашвили.

За нарушение данного требования спортсменов могут исключить из сборной на срок до шести месяцев.

«Для нас основа — это календарь и подготовка к главным соревнованиям. А дальше никаких вопросов нет, спортсмены могут участвовать в коммерческих мероприятиях. Но здесь целый комплекс вопросов. Когда профессиональные лиги получают топовых спортсменов, которые сформировались и состоялись за счет тех условий, которые создают регионы и в первую очередь сборные команды, понятно, что любая коммерческая лига должна учитывать в том числе и интересы этих организаций», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Глава ФСБР подчеркнул, что контроль за соревнованиями с участием лицензированных спортсменов должен оставаться за национальными и международной федерациями.

«Наши борцы могут принимать участие в коммерческих турнирах по согласованию с федерацией. Если борец самовольно принимает участие в таком мероприятии, то контрольно-дисциплинарная комиссия будет рассматривать каждый конкретный эпизод и принимать решение. Но я бы не трактовал это как наказание. Это выбор, который делает каждый спортсмен, он свободен», — добавил Мамиашвили.

Меры также могут быть приняты в отношении личных тренеров борцов, если будет установлена их вина.