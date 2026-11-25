Сергей «Кратос» Калинин проведет поединок на голых кулаках против Алекса Николсона на турнире IBA Bare Knuckle в США

14 декабря в Майами (штат Флорида, США) в многофункциональном конгресс-холле «Центр Джеймса Л. Найта» состоится турнир Международной профессиональной кулачной лиги IBA BARE KNUCKLE, созданной под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) по поручению президента организации Умара Кремлева.

Ведущим турнира станет величайший боец в истории UFC Джон Джонс.

Главным событием вечера станет бой победителя The Ultimate Fighter 14, чемпиона Tuff-N-Uff, чемпиона Hardcore MMA (HFC), чемпиона AFL, Диего Брандао против бывшего чемпиона лиги ONE Championship, победителя Гран-при Nitrix Fights, обладателя коричневого пояса по бразильскому джиу-джитсу, экс-бойца UFC Джона Линекера.

Соглавным событием станет поединок российского бойца, чемпиона мира по панкратиону, претендента на перстень кулачной лиги Top Dog, Сергея Калинина по прозвищу «Кратос» против американца, экс-бойца UFC, выступавшего в лигах PFL, Gamebred Bareknuckle MMA, Алекса Николсона по прозвищу «Спартанец».

Всего на арене зрители увидят девять поединков.

Полный кард турнира:

Диего Брандао (Бразилия) VS Джон Линекер (Бразилия)

5 раундов по 2 минуты

Вес: 66 кг

Сергей Калинин (Россия) VS Алекс Николсон (США)

5 раундов по 2 минуты

Вес: 93 кг

Джейк Хейн (США) VS Лони Бикхем (США)

5 раундов по 2 минуты

Вес: 95+ кг

Тайлер Рэндалл (США) VS Мика Митчелл (США)

5 раундов по 2 минуты

Вес: 61+ кг

Уэйн Рид (США) VS Рей Трухильо (США)

3 раунда по 2 минуты

Вес: 70 кг

Яванис Росс (США) VS Фредди Сааведра (США)

3 раунда по 2 минуты

Вес: 84 кг

Джон Маркес (США) VS Нейт Ларокко (США)

3 раунда по 2 минуты

Вес: 77 кг

Нурсултан Турсункулов (Казахстан) VS Кендрик Мири (США)

3 раунда по 2 минуты

Вес: 95+ кг

Джош Меркадо (США) VS Луи Брюингтон (США)

3 раунда по 2 минуты

Вес: 84 кг