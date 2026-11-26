Дюбуа проведет защиту титула WBO в бою с Паркером 30 января

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Даниэль Дюбуа проведет бой с новозеландцем Джозефом Паркером 30 января 2027 года в Манчестере, сообщает промоутерская компания Queensberry.

Для 29-летнего британца это будет вторая защита титула, завоеванного в мае в поединке с Фабио Уордли. В октябре Дюбуа вновь победил соотечественника, на этот раз во втором раунде.

34-летний Паркер владел поясом WBO с 2016 по 2018 год. Соперники должны были встретиться в феврале 2025-го, однако британец снялся с боя из-за болезни.

На счету Дюбуа — 24 победы и три поражения, у Паркера — 36 побед и четыре поражения.