Смирнова о восстановлении после травмы глаза на ЧМ по борьбе: «Врачи сказали, что за два месяца должен полностью зажить»

Получившая серьезную травму глаза на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане россиянка Елизавета Смирнова сообщила «РИА Новости», что врачи сняли ей швы после операции. В течение двух месяцев глаз должен зажить.

Спортсменка получила травму 27 октября в поединке 1/8 финала в весовой категории до 50 кг. Смирнова вела со счетом 8:7, когда американка Морган Тернер нанесла ей два тычка в лицо — сначала в правый глаз, который судьи оставили без наказания, затем в левый. В результате у россиянки оказалась повреждена роговица: как пояснял ее тренер, речь идет о проникающем ранении глазного яблока, повреждение «переходило на третий этаж» из четырех — без операции можно было остаться без глаза.

Тернер дисквалифицировали за грубость, а Смирновой засчитали победу со счетом 9:7, однако выйти на четвертьфинальную схватку против Ниилам из Индии официальный доктор турнира не разрешил — из-за риска осложнений, хотя россиянка была готова бороться с повязкой. Соперница без борьбы прошла дальше и добралась до финала. Врачи Объединенного мира борьбы (UWW) сняли россиянку с той схватки. В Астане это был не первый подозрительный эпизод с участием Тернер: за две недели до чемпионата мира, в Лас-Вегасе, ее заподозрили в запрещенном приеме «рыболовный крючок» против украинки Керимовой, но санкций тогда не последовало.

2 ноября Смирновой сделали операцию в Махачкале, где она живет и тренируется. Сначала врачи говорили, что вмешательства не потребуется, но повторное обследование показало: рана слишком большая, у спортсменки начались вспышки зрения — и 6 ноября ее прооперировали повторно.

«Я нахожусь в Махачкале. Швы с глаза на днях мне сняли. Врачи сказали, что за два месяца должен полностью зажить. Мне пока сказали носить повязку на глаз. Я снимаю, только когда закапываю глаз. В одно время зрение немного восстановилось, но сейчас оно опять немного ухудшилось, сказали, что это пройдет. Дополнительной операции никакой не нужно», — сказала Смирнова.

Спортсменка отметила, что, скорее всего, пропустит Мемориал Ивана Ярыгина, который состоится 20-25 января 2027 года в Красноярске.

«Думаю, что потом будет немного времени подготовиться к первому рейтинговому турниру», — добавила она.

26-летняя Смирнова — бронзовый призер чемпионата мира-2025 и чемпионата Европы-2026, чемпионка России.