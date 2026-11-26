Экс-чемпиона мира по боксу Линареса освободили после 10 дней под стражей в США

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях венесуэлец Хорхе Линарес освобожден спустя 10 дней после задержания иммиграционной службой США (ICE), сообщает World Boxing News.

41-летнего спортсмена задержали 15 ноября в аэропорту Эль-Пасо (штат Техас). Представители ICE заявили, что Линарес превысил разрешенный срок пребывания в США. Адвокаты боксера настаивали, что он находится в стране на законных основаниях и сотрудничает с властями.

16 ноября президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Хильберто Мендоса подтвердил задержание Линареса и сообщил, что его делом занимаются иммиграционные адвокаты.

Линарес завершил профессиональную карьеру в октябре 2023 года. Венесуэлец владел чемпионскими поясами WBC в полулегком весе, WBA во втором полулегком весе, а также WBC и WBA в легком весе.

За карьеру Линарес провел 56 боев, одержал 47 побед (29 нокаутом) и потерпел 9 поражений.