Компания CSI Sports намерена блокировать проведение боя Мейвезера и Гарсии

Компания CSI Sports, подавшая иск против американского боксера Флойда Мейвезера-младшего за нарушение контракта, заявила, что заблокирует его потенциальный поединок против чемпиона WBC в полусреднем весе американца Райана Гарсии.

CSI Sports утверждает, что у Мейвезера есть невыполненные контрактные обязательства перед компанией, которые должны быть урегулированы до того, как может быть рассмотрен бой с Гарсией.

«Боя с Гарсией 6 февраля или после не будет, пока обязательства Мейвезера перед CSI не будут удовлетворены», — говорится в заявлении. Компания также сообщила, что это было подтверждено между CSI, адвокатом Гарсии и промоутером Гарсии.

CSI Sports подала иск против Мейвезера в июне 2026 года, когда он попытался провести бой против Майка Замбидиса в Греции. Компания ссылалась на контрактное право на бои Мейвезера против Майка Тайсона и Мэнни Пакьяо. По данным иска, CSI согласилась выплатить Мейвезеру 14 миллионов долларов за бой с Тайсоном, включая аванс в 2 миллиона, а также подписала отдельное эксклюзивное соглашение на следующий бой Мейвезера с выплатой 35 миллионов долларов, если соперником станет Пакьяо.

В CSI заявили, что будут блокировать участие Мейвезера в любых боях за пределами его контрактных обязательств.

Ранее Мейвезер рассказал о планах провести бой с Гарсией в феврале, а также поединок против австралийского боксера Мэтти Флойда 19 декабря в Бангкоке в качестве разминки. Гарсия, в свою очередь, заявлял, что бой с Мейвезером согласован на 6 февраля в Лас-Вегасе и будет полноценным поединком, а не выставочным, с титулом WBC на кону.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в августе 2017 года после победы нокаутом над Конором Макгрегором. В феврале 2027 года ему исполнится 50 лет. У него 50 побед в 50 поединках, в том числе 27 — нокаутом.