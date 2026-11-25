Лубкович проведет бой с Ахмедовым 4 декабря в Стамбуле

Россиянин Сергей Лубкович проведет бой против Садриддина Ахмедова из Казахстана 4 декабря в Стамбуле (Турция), сообщает Федерация бокса России. Поединок в первом среднем весе рассчитан на восемь раундов.

На счету Лубковича 20 побед (12 нокаутом), одно поражение и две ничьи на профессиональном ринге. Ахмедов одержал 15 побед (13 нокаутом) и один бой завершил вничью. Для Лубковича это будет первый поединок за пределами России с декабря 2020 года.

Бой пройдет в рамках шоу IBA.PRO вместе с финалами Кубка президента Международной ассоциации бокса. В программе также заявлен поединок за пояс IBA.PRO во втором наилегчайшем весе между двукратным олимпийским чемпионом Хасанбоем Дусматовым из Узбекистана и филиппинцем Родериком Баутистой.