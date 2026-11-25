Четыре чемпиона мира вошли в состав сборной России на Кубок президента IBA

Федерация бокса России объявила состав мужской сборной страны на Кубок президента Международной ассоциации бокса (IBA), который пройдет в Стамбуле (Турция).

В команду вошли 12 спортсменов, в том числе четыре чемпиона мира — Всеволод Шумков, Исмаил Муцольгов, Джамбулат Бижамов и Муслим Гаджимагомедов.

Состав: Эдмонд Худоян (до 50 кг), Баир Батлаев (до 52 кг), Вячеслав Рогозин (до 55 кг), Всеволод Шумков (до 60 кг), Егор Козорезов (до 65 кг), Александр Зырянов (до 70 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 80 кг), Савелий Садома (до 85 кг), Рамазан Дадаев (до 90 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 100 кг), Владислав Муравин (свыше 100 кг).

Общий призовой фонд составит три миллиона долларов. Победители получат по 100 тысяч долларов, серебряные призеры — по 50 тысяч, бронзовые — по 25 тысяч.

Церемония открытия состоится 26 ноября, первые бои пройдут 27 ноября. Финалы запланированы на 4 декабря.