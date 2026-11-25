Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Габисов умер в возрасте 96 лет

Заслуженный тренер СССР и России по вольной борьбе Камболат Габисов умер в возрасте 96 лет, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

«Федерация спортивной борьбы России, спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе выражают искренние соболезнования родным и близким Камболата Ибрагимовича», — говорится в сообщении федерации.

За свою тренерскую карьеру Габисов подготовил более 30 мастеров спорта СССР. В числе его воспитанников — олимпийский чемпион Анатолий Семеряков, чемпионы Европы Борис Бигаев и Олег Калоев.

Церемония прощания с Габисовым состоится 26 ноября во Владикавказе.