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Сегодня, 10:51

Немков хотел бы подраться со Штырковым и Абреу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион М-1 в полутяжелой весовой категории Виктор Немков назвал соперников, с которыми хотел бы провести поединок в ближайшее время.

«С Иваном Штырковым у нас, к сожалению, не один раз срывался поединок. То у меня была травма, то у него какие-то проблемы. Конечно, мне было бы интересно подраться с таким соперником, который настолько знаменит у нас в России. Также было бы интересно встретится с бразильцем Клидсоном Абреу. Хотел бы провести реванш и реабилитироваться. Если представится такая возможность, буду только рад», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

31-летний Вадим Немков одержал 17 побед и потерпел 2 поражения в ММА. У 37-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/viktor-nemkov-bylo-by-interesno-podratsya-so-shtyrkovym-i-abreu-329037/
Вадим Немков
Иван Штырков
ММА
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