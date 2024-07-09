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Сегодня, 12:59

Алеев рассказал, как ему и Сульянову предлагали десять миллионов за бой по ММА

Алина Савинова
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Основатель лиги Top Dog Данил «Регбист» Алеев на фоне слухов о поединке Анатолия Сульянова и Асланбека Бадаева вспомнил ситуацию, когда глава лиги Hardcore предлагал бой ему, но сам в итоге отказался от встречи.

«У нас должен был быть поединок. И за достаточно небольшие суммы в рамках сегодняшних цифр Анатолия. За десять миллионов нам предлагали подраться по ММА. Он от этого отказался. Много времени с этого момента прошло. Хотя сам предлагал и согласился изначально. Говорю на опыте, не факт, что вы увидите что-то с Асланбеком Бадаевым. Я не вижу, как на спортивном поприще мы с Анатолием могли бы схлестнуться. Самой реальной является встреча на подкасте, где мы будем соревноваться словесно. Может, баскетбол или шахматы, если он умеет играть. Во что осмелится, в то и сыграем», — цитирует Алеева MMA.Metaratings.ru.

Изначально Сульянов вызвал Бадаева на схватку, но затем стал уклоняться. Позже он назвал сумму в 30 миллионов рублей, которую хотел бы получить за встречу с Бадаевым.

Источник: Metaratings.ru.
ММА
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