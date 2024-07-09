Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 13:25

Штырков: «С удовольствием соглашусь на бой с Немковым. Я ничего не теряю в этом противостоянии»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Иван Штырков заявил, что готов разделить клетку с бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым.

«Кому не интересно сразиться с Вадимом Немковым? Мне было бы очень интересно испытать свои силы с ним в клетке. Я ничего не теряю в этом противостоянии. Лишь получаю огромный опыт и возможности. Да, без вопросов, с удовольствием (соглашусь на бой). Было бы замечательно иметь такой бой в истории моей жизни и спортивной карьеры, если уж принято говорить о наследии», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету 35-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья в ММА. В активе 32-летнего Немкова 17 побед при двух поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Источник: Metaratings.ru.
Вадим Немков
Иван Штырков
ММА
0
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Вяхирева перешла из норвежского «Вайперс» во французский «Брест»
Футболисты сборной Франции отреагировали на итоги выборов в стране
СМИ сообщили о письме Орбана лидерам ЕС на фоне визита в Москву
«Питтсбург» подпишет «величайшего русского вратаря». Главные трансферные новости КХЛ на 8 июля
В СВР указали на намерения США добиваться смены власти в Грузии
В Киргизии 250 овец погибли в результате удара молнии
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алеев рассказал, как ему и Сульянову предлагали десять миллионов за бой по ММА

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости