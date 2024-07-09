Штырков: «С удовольствием соглашусь на бой с Немковым. Я ничего не теряю в этом противостоянии»

Российский боец Иван Штырков заявил, что готов разделить клетку с бывшим чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым.

«Кому не интересно сразиться с Вадимом Немковым? Мне было бы очень интересно испытать свои силы с ним в клетке. Я ничего не теряю в этом противостоянии. Лишь получаю огромный опыт и возможности. Да, без вопросов, с удовольствием (соглашусь на бой). Было бы замечательно иметь такой бой в истории моей жизни и спортивной карьеры, если уж принято говорить о наследии», — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Всего на счету 35-летнего Штыркова 22 победы, 2 поражения и 1 ничья в ММА. В активе 32-летнего Немкова 17 побед при двух поражениях. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.