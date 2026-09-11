Мухина стала серебряным призером турнира Большого шлема по дзюдо в Будапеште

Российская дзюдоистка Ольга Мухина завоевала серебро на турнире Большого шлема в Будапеште (Венгрия).

В финале в весовой категории до 57 кг Мухина уступила японке Харуке Фунакубо.

Ранее в пятницу россиянка Сабина Гилязова одержала победу над соотечественницей Кристиной Дудиной на турнире Большого шлема в Будапеште в весовой категории до 48 кг.

Соревнования проходят с 11 по 13 сентября. Российские спортсмены выступают на них с национальным флагом и гимном.