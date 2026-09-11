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Гилязова победила Дудину в финале турнира Большого шлема по дзюдо в Венгрии

Алина Савинова

Россиянка Сабина Гилязова завоевала золото на турнире Большого шлема по дзюдо в Будапеште (Венгрия).

В финальной схватке в категории до 48 кг Гилязова одержала победу над соотечественницей Кристиной Дудиной.

Турнир Большого шлема в Венгрии продлится до 13 сентября. Гилязова и Дудина принесли России первые медали на этих соревнованиях.

31-летняя Гилязова является трехкратной чемпионкой России (2022, 2024, 2025), а также трехкратным призером чемпионатов Европы. 22-летняя Дудина — чемпионка Европы 2024 года.

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