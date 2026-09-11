Стал известен состав женской сборной России по боксу на чемпионат Европы в Софии

Определен состав женской сборной России по боксу на чемпионат Европы, который пройдет в Софии с 17 по 25 сентября под эгидой World Boxing.

В состав команды вошли Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Рукет Куштова (до 51 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Алина Пушкарь (до 60 кг), Азалия Аминева (до 65 кг), Надежда Голубева (до 70 кг), Салтанат Меденова (до 75 кг), Анастасия Демурчян (до 80 кг) и Ксения Олифиренко (свыше 80 кг).

30 июля World Boxing допустила российских боксеров к участию в международных турнирах с национальным флагом и гимном. Сборная России выступит на чемпионате Европы с национальной символикой.