Основной кард турнира ACA 181 стартовал в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В главном бою российские бойцы Эльмар Гасанов и Григор Матевосян проведут поединок в полутяжелой весовой категории. В соглавном событии вечера запланирован бой россиянина Кирилла Корнилова и бразильца Карлоса Фелипе. В третьем по значимости поединке сойдутся Устармагомед Гаджидаудов из России и Эдил Эсенгулов из Киргизии.

В прямом эфире трансляцию турнира ACA 181 покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединком можно на официальном сайте промоушена АСА.

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