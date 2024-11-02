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Сегодня, 21:00

ACA 181 Матевосян — Гасанов: онлайн-трансляция боев турнира

ACA 181 пройдет в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Григор Матевосян.
Фото соцсети

Основной кард турнира ACA 181 стартовал в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В главном бою российские бойцы Эльмар Гасанов и Григор Матевосян проведут поединок в полутяжелой весовой категории. В соглавном событии вечера запланирован бой россиянина Кирилла Корнилова и бразильца Карлоса Фелипе. В третьем по значимости поединке сойдутся Устармагомед Гаджидаудов из России и Эдил Эсенгулов из Киргизии.

В прямом эфире трансляцию турнира ACA 181 покажут на телеканале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединком можно на официальном сайте промоушена АСА.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде

Григор Матевосян
Эльмар Гасанов
ММА
Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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