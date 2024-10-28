Бокс/ММА
UFC Bellator PFL ACA Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА

Сегодня, 21:56

Немков проведет поединок против Ибрагимова на турнире «Наше Дело 86»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-боец Bellator, российский полутяжеловес Виктор Немков проведет бой против соотечественника, бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова на турнире «Наше Дело 86».

Турнир состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Поединок Немкова и Ибрагимова пройдут по правилам ММА — 5 раундов по 5 минут.

Немков свой последний бой провел в июне 2024 года в Санкт-Петербурге, и победил единогласным решением судей Шамиля Гамзатова. Ибрагимов предыдущий поединок провнл 18 октября 2024 года в Екатеринбурге на турнире RCC 20, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Ивана Штыркова.

Бокс/ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Осужденный в России американский солдат Блэк отказался просить о помиловании
Медведь покусал лыжника на Камчатке во время тренировки
Безногий автогонщик Билли Монгер установил рекорд в триатлоне
Кончилось ваше время: каковы итоги парламентских выборов в Литве
Тео не станут продавать, а Станкович делает скучную и слишком прагматичную команду? Что произошло после матча «Спартака» с «Пари НН»
СМИ сообщили о влиянии газовых плит в Европе на почти 40 тыс. смертей в год
Популярное видео
В КХЛ будет новый клуб, Уланов покинул штаб Жамнова
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» и СКА сцепились после хоккея, Ротенберг отвечает на вопросы
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
Почему Никита Серебряков не играет за СКА
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Кудряшов vs Родригес / Василевский vs Тибау: прямой эфир
Бобровский достиг 400 побед в НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Магомедов: «Федерации панкратиона нужен хайп»

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости