Немков проведет поединок против Ибрагимова на турнире «Наше Дело 86»

Экс-боец Bellator, российский полутяжеловес Виктор Немков проведет бой против соотечественника, бывшего бойца UFC Хадиса Ибрагимова на турнире «Наше Дело 86».

Турнир состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Поединок Немкова и Ибрагимова пройдут по правилам ММА — 5 раундов по 5 минут.

Немков свой последний бой провел в июне 2024 года в Санкт-Петербурге, и победил единогласным решением судей Шамиля Гамзатова. Ибрагимов предыдущий поединок провнл 18 октября 2024 года в Екатеринбурге на турнире RCC 20, где потерпел поражение техническим нокаутом в третьем раунде от Ивана Штыркова.