Василевский и Белаз высказались в преддверии реванша на Ural FC 9

Российский боец Вячеслав Василевский (36-9) и белорус Владислав Ковалев (5-2) поделились мнением о предстоящем поединке-реванше, который станет главным боем турнира Ural FC 9.

Трехкраундовый поединок пройдет по специальным правилам Ural FC — поединки по правилам ММА только в стойке.

Первое противостояние 36-летнего Василевского и 26-летнего «Белаза» возглавило турнир Ural FC 6, который прошел 1 марта в Москве. Тогда победа досталась Василевскому раздельным решением судей, но команда Ковалева подала апелляцию в Федерацию бокса России, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

«Я рад, что есть громкие и интересные бои. Совсем недавно был поединок с Глейсоном Тибау, сейчас — с Владом. Мне нравится, когда я задействован. Мне нравится, когда у меня жизнь бурлит. Сейчас у меня начнется съемочный процесс. А о важности боя... Каждый поединок для меня важен. Да, с Владом у нас есть предыстории. Смотрите... Перед встречей с Глейсоном у нас были супердобрые отношения. И у меня спрашивают перед боем: «А как ты с ним драться-то будешь, раз вы так по-дружески общаетесь?» Когда выходишь на ринг или в октагон, личностные отношения не имеют значения. У меня больше 50 профессиональных боев, и мне без разницы, какие у меня отношения с человеком. Я выйду на поединок и буду придерживаться четкого плана, а также слушать угол. Все личностные моменты уходят на второй план. К чему я это виду — эта как таковая принципиальность никак не отразится на поединке. Я выйду и буду ушатывать его», — приводит пресс-служба Ural FC слова Василевского.

«Для меня этот поединок принципиальный. В первом бою, считаю, я одержал победу! И втором поединке я выйду и уверенно возьму верх. Я еще серьезнее подошел в подготовке, буду отлично готов. В этот раз моя победа будет уверенной. Да, было сказано много личного. С его стороны в мой адрес были сказаны плохие вещи или еще какие-то моменты, но все решится 22 ноября. Мы выйдем, подеремся и разойдемся. После боя мы пожмем друг другу руки. Это же спорт. Да, бывают моменты, когда кто-то кого-то задевает. Это часть игры. Но когда мы выйдем на бой, сразу об этом забудем. И будем просто рубиться. Как бы Вячеслав ни готовился, скажу одно: челюсть уже никогда не поправишь», — заявил Ковалев.

Турнир Ural FC 9 пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября.