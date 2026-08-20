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Салназарян стала победительницей молодежного чемпионата мира по борьбе

Алина Савинова

Россиянка Маргарита Салназарян завоевала золото на молодежном чемпионате мира по борьбе в Братиславе.

В финальной схватке в весовой категории до 65 кг спортсменка победила представительницу Узбекистана Мухайо Нарзиллоеву со счетом 12:2.

Еще одна россиянка — Диана Титова взяла бронзу в весовой категории до 76 кг. В схватке за медаль она нанесла поражение украинке Марии Зенкиной.

Молодежный чемпионат мира по борьбе продлится до 23 августа. Российские спортсмены допущены к соревнованиям под эгидой UWW без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.

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