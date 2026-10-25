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Абдул-Рахман Яхьяев победил Никиту Крылова на UFC 333 и выиграл четвертый бой в лиге

Яхьяев одержал четвертую победу в UFC, досрочно победив Крылова

Антон Роговский

Абдул-Рахман Яхьяев победил Никиту Крылова техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Для 25-летнего спортсмена, выступающего под флагом Турции, этот успех стал четвертым в четырех проведенных боях в UFC.

Поединок состоялся 24 октября и завершился на отметке 2.38 первого раунда. Яхьяев сначала предпринял попытку провести удушающий прием, затем, когда Крылов поднимался, нанес удар коленом в голову и добавил несколько ударов. Рефери остановил встречу, зафиксировав технический нокаут. Официальный отчет о предварительном карде опубликован UFC.

Яхьяев сохранил статус непобежденного бойца и улучшил профессиональный рекорд до 11 побед без поражений. По данным UFC, за последние 15 месяцев он провел пять боев с учетом выступления в претендентской серии Даны Уайта и во всех случаях добился досрочных побед. После UFC 333 организация отметила, что молодой спортсмен может войти в рейтинг сильнейших полутяжеловесов при следующем обновлении.

Для Крылова поражение стало 13-м в профессиональной карьере при 31 победе. Перед турниром он занимал 15-ю строчку рейтинга полутяжелого веса. Россиянин начинал встречу активно и попал правым ударом, однако развить успех не сумел. UFC 333 прошел на «Этихад Арене», а главными боями вечера стали встречи Александра Волкановски с Мовсаром Евлоевым и Петра Яна с Мерабом Двалишвили.

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Абдул-Рахман Яхьяев
Никита Крылов
UFC
ММА
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