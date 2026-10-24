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Ян — Двалишвили 2: видео предыдущего боя и главные моменты перед третьим поединком

Ян — Двалишвили 2: видео предыдущего боя и главные моменты перед третьим поединком

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили проведут третий очный бой в субботу, 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

Второй бой состоялся 6 декабря 2025 года по местному времени в Лас-Вегасе. На турнире UFC 323 Ян победил Двалишвили единогласным решением судей — 49-46, 49-46, 48-47 — и завоевал чемпионский пояс в легчайшем весе.

Ян — Двалишвили 2: полное видео боя UFC 323

Главные моменты второго боя Яна и Двалишвили

В реванше Ян сумел изменить ход противостояния после поражения в первой встрече. Россиянин активно использовал джеб, контратаки и удары по корпусу, одновременно защищаясь от попыток Двалишвили перевести бой в партер.

Грузин продолжал оказывать давление и успешно провел несколько силовых эпизодов в борьбе, однако Ян сохранил преимущество в точности ударов. Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину.

Первую встречу в марте 2023 года выиграл Двалишвили, вторую — Ян. Счет личного противостояния перед третьим боем — 1:1.

Когда состоится Ян — Двалишвили 3

Третий поединок пройдет 24 октября на UFC 333. Бой за титул в легчайшем весе станет соглавным событием турнира. Основной кард начнется в 21.00 мск, выход Яна и Двалишвили ожидается ориентировочно после 22.30.

Мовсар Евлоев и&nbsp;Петр Ян.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 333. Следить за ключевыми событиями и результатом боя Ян — Двалишвили можно в матч-центре ММА на нашем сайте.

UFC: видео боев Петра Яна, результаты поединков, полные записи, лучшие моменты и последние новости ММА

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
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