Емелин, Агаев и Алирзаев выступят на чемпионате мира по борьбе 26 октября. Результаты россиян
26 октября на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане пройдет третий день соревнований по греко-римскому стилю. Первые схватки проведут россияне Сергей Емелин, Даниял Агаев и Милад Алирзаев. Вечером будут определены чемпионы мира еще в трех категориях.
Емелин заявлен в весе до 63 кг, Агаев — до 67 кг, Алирзаев — до 87 кг. Квалификация начнется в первой половине дня. Участники полуфиналов станут известны по итогам предварительных раундов. Данные о заявках опубликованы Объединенным миром борьбы (UWW); составы предварительные и могут измениться до жеребьевки.
В медальном блоке завершатся турниры в категориях до 72, 97 и 130 кг, где 25 октября начали выступления Рабиль Аскеров, Артур Саргсян и Сергей Семенов. Если россияне сохранят шансы на награды, в таблицу будут внесены результаты их схваток.
Расписание на 26 октября (мск)
08.30 — квалификация и утешительные схватки; 14.45 — полуфиналы; 16.00 — медальные поединки.
Результаты — обновляемый блок
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Весовая категория
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Россиянин / россиянка
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Схватки и результат
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63 кг
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Сергей Емелин
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Соперник и результат: ожидаются
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67 кг
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Даниял Агаев
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Соперник и результат: ожидаются
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87 кг
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Милад Алирзаев
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Соперник и результат: ожидаются
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72 кг
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Рабиль Аскеров
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Итог:
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97 кг
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Артур Саргсян
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Итог:
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130 кг
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Сергей Семенов
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Итог: