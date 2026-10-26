Емелин, Агаев и Алирзаев выступят на чемпионате мира по борьбе 26 октября. Результаты россиян

26 октября на чемпионате мира по спортивной борьбе в Астане пройдет третий день соревнований по греко-римскому стилю. Первые схватки проведут россияне Сергей Емелин, Даниял Агаев и Милад Алирзаев. Вечером будут определены чемпионы мира еще в трех категориях.

Емелин заявлен в весе до 63 кг, Агаев — до 67 кг, Алирзаев — до 87 кг. Квалификация начнется в первой половине дня. Участники полуфиналов станут известны по итогам предварительных раундов. Данные о заявках опубликованы Объединенным миром борьбы (UWW); составы предварительные и могут измениться до жеребьевки.

В медальном блоке завершатся турниры в категориях до 72, 97 и 130 кг, где 25 октября начали выступления Рабиль Аскеров, Артур Саргсян и Сергей Семенов. Если россияне сохранят шансы на награды, в таблицу будут внесены результаты их схваток.

Расписание на 26 октября (мск)

08.30 — квалификация и утешительные схватки; 14.45 — полуфиналы; 16.00 — медальные поединки.

Результаты — обновляемый блок