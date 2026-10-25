Двалишвили совершил 58 попыток тейкдауна в бою с Яном на UFC 333

Грузин Мераб Двалишвили предпринял 58 попыток перевода в партер в третьем поединке с россиянином Петром Яном на UFC 333 в Абу-Даби. Успешными оказались только пять тейкдаунов. Статистический показатель стал рекордным по количеству попыток за один бой в UFC.

По итоговым данным, Двалишвили реализовал около девяти процентов попыток. Ян защитился от 53 переводов и не позволил сопернику закрепить преимущество в партере. Общее время контроля со стороны грузинского бойца составило 1 минуту 54 секунды за 25 минут поединка. Статистику боя приводит UFCalendar; данные о рекордных 58 попытках также опубликовало издание Uncrowned.

При этом Двалишвили нанес 131 значимый удар из 363 попыток, а Ян — 128 из 228. Точность россиянина составила 56 процентов, грузинского бойца — 36 процентов. Хотя у соперника Яна оказалось на три точных значимых удара больше, судьи отдали россиянину три заключительных раунда. Итоговый счет всех трех записок — 48:47 в пользу чемпиона.

Двалишвили выиграл первые два раунда, однако начиная с третьего Ян активнее отвечал ударами по голове и корпусу и успешно срывал переводы. За счет этого россиянин одержал вторую победу подряд над грузинским бойцом и защитил чемпионский пояс UFC в легчайшем весе. Первый бой между спортсменами в 2023 году выиграл Двалишвили, второй в декабре 2025-го — Ян.