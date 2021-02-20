«Удалил сыну ТикТок. Слушает он говно американское, фак-перефак». У Орловского не бывает скучных интервью

Самый харизматичный тяж.

В ночь на 21 февраля 42-летний ультраветеран UFC Андрей Орловский проведет 34-й бой в организации. Соперником станет крайне перспективный и крайне опасный британец Том Аспиналл — 27-летний джитсер-нокаутер, который когда-то даже помогал готовиться Тайсону Фьюри.

C 34 боями в UFC Орловский по их количеству будет уступать только Джиму Миллеру и Дональду Серроне — у них по 36 поединков в лиге. В UFC ветеранам всегда приходится трудно, потому что боссы промоушена их не щадят, сводя друг с другом, а бросают прямиком под молодых и прожорливых. Когда-то рефери Джон Маккарти передал на своем подкасте «Weighing In» разговор с матчмейкером UFC Шоном Шелби, объясняющий такое отношение к старичкам:

«Я помню, когда Би Джей [Пенн] — уже сильно сдавший — получал все эти бои против молодых суперпроспектов вроде Яира Родригеса, мне становилось страшно за него. И однажды я спросил Шона Шелби: «Шон, зачем вы даете ему таких соперников? Они же убьют его! Почему бы не давать таких же, как он, ветеранов или легких бойцов?» И Шон ответил мне предельно откровенно: «Джон, он делает у нас кучу денег. Если я начну давать ему легких бойцов, которых он сможет побить и побьет, потом он захочет еще больше денег. Понимаешь? За те деньги, что он получает, он и должен рисковать всем и драться с лучшими».

Орловский зарабатывает в UFC, по слухам, около 350 000 долларов за бой — огромные деньги по меркам организации, и за каждый их цент промоушен будет бросать Андрея под все более молодых и все более голодных проспектов, пока он либо не зачистит их всех, либо не отдаст все здоровье (скептики скажут, что второй вариант вероятнее).

Тем не менее сам боец оптимизма не теряет — в прошлом году, например, говорил нам, что выйдет на пик только в 45 лет. Но как бы ни влияли годы на выступления Орловского в клетке, над его интервью они не властны. Все тот же живой, народный язык, все та же хлесткая прямота и бешеная харизма.

***

- Этот бой будет вашим 34-м в UFC. Вы им сами счет ведете?

- Нет, я не Леха Олейник, я статистикой не занимаюсь.

- Если попрошу вас назвать эти 33 фамилии, с которыми дрались в UFC, вспомните большую часть из них?

- Давайте попробуем. Аарон Бринк, Ян Фримэн, Педро Риззо, Рикко Родригес, Матюшенко, потом не помню, был молодой боец перед тем, как я ушел в Strikeforce и Affliction. Потом...с комиком Джо Роганом снимается в передаче... Вы что-то перепутали, у меня в UFC... Хотя, нет, все правильно. Тим Сильвия, конечно, потом, кто еще... Брендан Шауб, Розенструйк, Нганну, Сакаи, Уолт Харрис, Босер, потом бразилец этот, забыл... Всех не назову, но если будет больше времени, то вспомню.

- Только у 8 человек в UFC 30 проведенных боев. Когда провели 30-й, UFC как-то отметили это дело — закулисным бонусом или подарком?

- Нет.

- За все эти годы был у вас хоть один по-настоящему душевный разговор с Даной Уайтом?

- Вначале мы там в казино играли вместе, то да се, мой менеджер Алексей Дубовик его приглашал. Но это когда еще было, 2004-2005 год. А так - нет. Слушайте, зачем мне мешать ему? Бизнес — бизнес, у меня с ним нормальные отношения. В принципе могу ему в любой момент написать, но не вижу необходимости.

- При общении в нем что-то человеческое проглядывает или это холодная бизнес-машина?

- Все, что о нем говорят, полная ерунда. Чувак заслуживает уважения, такую машину-организацию двигает вперед, причем семимильными шагами. Никогда я ничего плохого от него не слышал, только если критика работодателем работника. А так он всегда приветлив со мной, улыбчив, все без проблем. Я старой закваски, понимаю, что бизнес-отношения пускай устаканивают специально работающие для этого люди, а именно менеджеры. Если что, не дай Бог, я думаю, что смогу позвонить, и он мне поможет. Есть право одного звонка, его надо использовать. Но пока такой необходимости нет.

«Чуть не блеванул, когда Нельсон накрыл меня своей подмышкой вонючей. У него там «Олд Спайс» свисал»

- Вы первым в ММА нокаутировали одного из самых непробиваемых подбородков в истории этого спорта Роя Нельсона. После вас он в UFC 13 боев подряд не проигрывал нокаутом: ни Дос Сантос, ни Миочич, ни Кормье, ни Оверим — никто не смог его выключить. А вы смогли. Он ведь в первом раунде еще вас борол, руки забивал.

- На «Страйкфорсе» он меня... я чуть не блеванул, когда он меня накрыл своей подмышкой *** [блин] вонючей, у него там «Олд Спайс» свисал. Это мне где-то сил придало, чтобы выкрутиться. Я его боковым потом, да, было дело. «Страйкфорс» мероприятие было.

А подбородки... Не знаю, все это опять такая ерунда. Просто точно попасть надо - и все, Господи. Нос ломается, если правильно попадаешь щелбаном. Попал — значит, повезло. А, может, не повезло — целился. Что жить прошлым-то, там впереди поле непаханое.

- Знаю, что не любите статистику, но вот такое интересное дело — вам остается одна победа нокаутом до 10 таких в UFC. Только у 9 человек в истории есть 10 нокаутов в организации — такой элитный клуб. Думаете об этом? Вообще, сейчас работаете в зале над вариантами с форсированным нокаутом?

- Каждая комбинация так или иначе завершается ударом ногой или рукой в голову. Но не всегда возможно нокаутировать кого-то. Конечно, все любят нокауты, я и сам — чего там возиться 15 минут, если есть возможность нокаутировать на первой-второй минуте. Конечно, хочу нокаутировать, по мешку всаживаю и по лапам. На спаррингах, правда, стараюсь сильно не всаживать, потому что беречь надо спарринг-партнеров. А так, конечно, хотелось бы. Будет — хорошо, не будет — тоже. Я этим не страдаю — элитные клубы, статистика...

- У вас по молодости был очень сильный правый прямой. С возрастом нокаут-сила из правой руки ушла? Мы видим на примере того же Оверима, что она может пропадать, его левая рука уже не бьет, как хотя бы 5-6 лет назад.

- Насчет Оверима — там совсем другая история. У него же спецдиета была до этого, правильно? Лошадиное мясо на гормонах, туда-сюда. Уходит ли сила... Сдал ли я физически — не знаю, но объемы тренировок я делаю сто процентов больше, чем я делал, когда мне было 25-30 лет. У меня есть команда специалистов, которая меня устраивает, мы двигаемся потихоньку вперед, вот и все.

«Сильвии нужны 15 тысяч на операцию? Напишу ему после боя. Думаю, помогу»

- Помню, когда вы дрались в WSOF против Энтони Джонсона, вам не подошли местные перчатки, потому что у вас оказались слишком большие руки. Из всех промоушенов, где выступали, где были самые удобные перчатки?

- Ну, в UFC, наверное. В ONE FC нормальные были, я до сих в них работаю иногда.

- А чем они лучше перчаток страйкфорсовских?

— Не знаю, не помню. Они у меня не сохранились, что-то даже не знаю. А UFC — это как классика. ONE FC тоже сохранились. До этого мне присылали всякие компании, но они держатся месяц-два, а потом идут по швам. А эти с ONE FC держатся уже, наверное, лет 9-10. До сих пор я в них работаю - и нормально.

- Ваш старый соперник Тим Сильвия недавно опубликовал пост, где заявил, что у него пошли осложнения от старого перелома руки из-за армбара Фрэнка Мира. Началось гниение, полезли шурупы. Говорит, ему нужно 15 тысяч долларов на операцию, денег нет, а UFC помогать не хочет. Слышали эту историю?

- Нет, не слышал.

- Если он сейчас вам напишет: «Андрей, помоги деньгами на операцию. Хотя бы часть». Вы поможете?

- Я думаю, что да, помогу. Я вот после этого своего боя [напишу ему]. А давно это было?

- Несколько месяцев назад.

- Надо будет с ним связаться, безусловно.

- Будет очень красивый поступок.

- Поступка еще никакого нет. Мало ли, что я вам сказал. Это по факту только, понимаете? Но я учту, спасибо. Я просто не знал. Я вообще не слежу, у меня последние два месяца тренировки, зал, разъезды, в машине слушаю какие-то новости по интернету, и все.

- А у вас у самого в жизни был случай, когда вам неожиданно помогли деньгами? С неба упала хорошая сумма и выручила сильно.

- Не было. Я давно и четко уяснил для себя одну вещь: за каждый счет есть расчет. Мне, единственное, один раз в Чикаго, когда я еще чемпионом был... Только евро появилось, какой это год был — 2005-й, 2006-й? Даже не помню, кто свел меня с одним финансовым советником. «Он хочет тебя на тренировку, хорошо заплатит». Мы буквально пришли, привет-привет, пока-пока, руки пожали, у меня никакого английского нет даже. Я ему какое-то движение показал, он с Европы приехал, у него какие-то командировочные остались. И он дал мне 700 евро, я понятия не имел, что с этими бабками делать. По 10-20 евро мне дал купюрами. Про себя думаю: «Спасибо, за 5 минут 700 евро». Куда потратил? По-моему, маме отдал. Приехал в Белоруссию, помню, лето было, и маме отдал их.

- Кто был вашим сильнейшим тренером по способности давать выигрышные подсказки во время боя?

- По ходу боя - даже не могу сказать. Я и проигрывал по собственной дурости. В голове какие-то сумасшедшие бредовые идеи: «О, экстра-бонус за нокаут». И кидаешься, глазами ничего не видишь, как бык на красные ворота. А сейчас садимся, все прорабатываем, я соблюдаю план, который мне дают тренеры. А до этого: «О, класс!» - и бегу, бац — и свет гаснет. А сейчас это зачем? Все нужно рационально делать. Мы недавно до отъезда делали круговую тренировку, я у Майка Брауна (тренера American Top Team. - Прим. СЭ) спрашиваю про Артема Левина (чемпиона мира по муай-тай и кикбоксингу, другого тренера American Top Team. - Прим. «СЭ»): «Че думаешь, соображает он в кикбоксинге?» Он такой: «Да, наверное». То есть у меня люди грамотные, знают, что у меня пройдет. Мы садимся, разговариваем, так и надо.

«Зарубаться никогда не буду. У меня красавица-жена, дети, а я с таким *** [лицом] к ним приеду?»

- Сейчас в UFC установился золотой стандарт «Боя вечера» — когда люди избивают друг друга до соплей, как, например, Хукер — Порье. Вам это по душе, что сейчас всех на такие бои ориентируют, что они считаются образцом?

- Зарубаться так, чтобы потом полгода восстанавливаться — да н****[зачем] это надо, извините за выражение? У меня красавица-жена, дети, а я с таким *** [лицом] приеду оттуда. Легковесы и тяжеловесы отличаются. Где легковес сотню ударов может нанести, и там царапина будет, тяжеловесу — из своего опыта знаю — достаточно одного удара точного, и финита ля комедия.

- Был бой в карьере, когда смотрели на время и думали: Господи, когда это закончится?

- Если скажу «нет», то совру. Помню, был как-то раз уставший, неподготовленный и думал: «Блин, когда же это закончится?» Не помню с кем, но раз точно было.

- Как реагируете на состояние усталости? Марк Коулмэн говорил: «Дыхалка делает из нас трусов».

- Я должен отдать должное и Майку Брауну и особенно моему тренеру по ударке Паулино Эрнандесу, кубинцу. Он заставляет так, что... В Jackson Wink у меня тренировки по ударке были 35-45 минут, и даже если я уставал, то спрашивал: «Тренер, как бить джеб и правый боковой?» А этот, когда я к нему пришел, по-английски знает пару слов, я по-испански знаю только матерные, и он начал: «You're a fucking pussy, lazy!» И пошло, 2,5-3 часа работали. Шесть маек выжимал. Еще зал такой, кондиционеров нет, напольные вентиляторы только стоят, обливаешься потом. Еще заставляет бегать меня с ним, и в 5 утра назначает тренировки, и в 6, говорит: «Это время чемпионов». Вот это один из тренеров, который болеет душой, болеет делом, все для тебя делает. Может приехать, ждать тебя, молодец. А я еще утром в плохом настроении, потому что нужно вставать в 4 утра, чтобы успеть к 5:30-6:00. Поэтому я по утрам злой как собака.

- Из всех боксерских ударов: джеб, кросс, боковой, оверхэнд, апперкот — какой вам давался и дается тяжелее всего?

- Вот по печени левый. Я над ним работаю, но пока никак не дается. Левый боковой в голову еще. Но, слушайте, какие наши годы? (Смеется.)

- А по печени почему не дается?

— Не знаю, у меня изначально были проблемы с плечом, я говорю, что не могу бить левый боковой. Паулино научил меня бить левый боковой. Не знаю, это в голове, наверное, или отмазка какая-то. Хочется прямо хлесткий такой, четкий бить, но пока не получается.

- А лучше всего давался правый прямой?

- Через руку правый, оверхэнд. Изначально, помню, был у меня тренер Степанов. Говорил: «Представь, взял ведро и через руку наотмашь по башке его сверху». Вот до сих пор помню.

«Ян вообще не трус. Я отозвал его на пару слов, он снял рюкзак, кулаки сжал. Готов был...»

- Петр Ян сказал на ютуб-канале Дмитрия Смолякова, что вы помирились (Орловский называл Яна «пэтэушником», Ян допускал, что может избить Орловского при встрече. - Прим. «СЭ»). Как встретились, о чем говорили?

- В зале, и должен отдать должное: Ян вообще не трус. Он там с товарищем приехал, своим спарринг-партнером. Я посидел, подождал, потом говорю ему: «Петр, на пару слов можно?» Он такой рюкзак снял, вижу — кулаки сжал, готов был... Ну, молодец. Поговорили, да, все нормально. Сейчас здороваемся, улыбаемся, все гуд.

- А что сказали ему конкретно, когда отозвали?

- Ну какая разница? Поговорили, все нормально. Мы же не глупые люди, правильно? Нашли компромисс, объяснение тому и сему.

- Рукопожатие крепкое у него?

- Ну вы знаете... Про рукопожатие не знаю, не могу сказать крепкое или не крепкое, уже не помню. А то, что выступает, бой дает всем — это да. Я порой иду — остановлюсь, посмотрю его спарринги. Нормально, готовится он.

- Сейчас Ян будет драться со Стерлингом за титул. Будете смотреть бой и переживать за него?

- Конечно, буду смотреть. Главное, чтобы у меня возможность была, все-таки я семейный человек, больше двух месяцев был в кэмпе. Думаю, что буду смотреть.

- Вы сейчас делите в принципе людей на «наши - не наши» по национальному признаку или принадлежности к стране?

- Да нет, какая разница, Господи? Со всеми здороваюсь, у меня четкого разделения нет, как некоторые пытаются подать, что Орловский *** [блин] против россиян. Это надо же додуматься! У меня жена русская. Я не против россиян, просто я родом из СССР. У меня много друзей, и очень хороших, из России. Как я могу быть против россиян и России?

- Помните самое теплое воспоминание из белорусского детства?

- Когда бабушка и дедушка были живы, с дедушкой ходил в лес и на рыбалку. Вот 26 января год был, как дедушка умер. И 8 января - 13 лет, как бабушка умерла. Все, что с близкими связано, дорого из детских лет.

«Удалил сыну ТикТок. Слушает говно американское, фак-перефак»

- Вы продолжаете английский целенаправленно улучшать, может, читаете что-то, обучение проходите или усваиваете только то, что на практике встречается?

- Конечно, продолжаю. Журналы выписываю про оружие, читаю их, новости смотрю. Хочешь не хочешь, а у меня дети американцы. У старшего английский роднее, чем русский. Он на русском с акцентом говорит. Приходится и с ним общаться, и в школу ходить. Изучаю, конечно. Хотя сын далек от литературного английского, больше преобладает фак-перефак, и на этом все.

- Если сейчас включить, к примеру, «Криминальное чтиво» Тарантино в оригинале, вы поймете сто процентов, что они говорят?

- Ну они там говорят небыстро, есть рецензия, так что я пойму. Может, не все дословно, но додумать можно. Новости смотрю, сто не сто, но понимаю.

- Любимое слово или фраза на английском, которых вам не хватает в русском?

- Да нет, русский богаче, чем английский и англо-американский.

- Аудиокниги продолжаете слушать? Вы же всего Акунина так переслушали.

- Слушаю, но не Акунина сейчас. Аудиокниги слушаю, если только куда-то далеко-далеко едешь в машине, включаю что-то обучающее. А я все-таки люблю, чтобы была нормальная книжка с переплетом, страницы бумажные. Вот недавно слушал интервью Чичваркина, по-моему, Гордону. Он посоветовал Джозефа Хеллера «Поправка-22». Я заказал ее, сейчас начинаю читать (на русском. - Прим. «СЭ»). А Акунина люблю, всего перечитал, последняя книжка осталась у меня его - «Ореховый Будда». Сейчас читаю Хеллера, еще он там посоветовал «Атлант расправил плечи», так что ее тоже заказал, должна прийти.

- Детям будете прививать чтение книг, чтобы не погрязли в гаджетах?

- Гаджеты — проблема, как отец это понимаю. Старший у меня наказан. Но русскую давать им читать книжку, там такая сложность... Надо сейчас его обратно к репетитору отправлять, потому что русский снова не очень.

- На ютубе какие познавательные передачи смотрите?

- Если интервью, по собеседнику смотрю, «Эхо Москвы» слушаю, «Персонально ваш» есть у них передача. Быкова слушаю, в основном про политику. Интересно, что происходит в России и Беларуси. «Редакцию» Пивоварова. Если нахожу что-то обучающее, например, Дейла Карнеги или такое что-то, то слушаю в аудио, когда мне ехать куда-то часов 8.

- С музыкой как?

- С музыкой нормально. Мне нравится Issaya, который мне волк-аут сонг записал (песню для выхода в октагон. - Прим. СЭ). Еще я всех задолбал с песней Нурминского «Мама, мент на меня газует». Мне эта песня что-то зашла пипец. А так если еду куда-то, то последнее время слушаю кантри. Не знаю почему, но вот кантри-мьюзик слушаю. Раньше был рэп-рэп, но сейчас не слушаю. Малой у меня рэп слушает. Я ему ТикТок удалил, он все это говно американское слушает, рэп какой-то. И сам уже начинает фристайлить, я говорю ему: «Ты тормози давай». А он: «Пап, можно fuck один раз сказать?» Говорю: «Ну один только». И он начинает, я послушал, даже на телефон украдкой записал. Ну хорошо, скажу, мне понравилось. Ему это я, правда, не сказал. Но в принципе ему рановато для такого. Может, повторил за кем-то, но мне понравилось.

- Вы из тех, кто советские фильмы смотрит — тянет к «Иван Васильевичу...», «Джентльменам удачи»?

- Смотрю, конечно. Из сериалов посмотрел «Слуга народа», мне понравилось. Сколько ему лет - 8-9? Ну нормально так. Еще мне очень понравился фильм «Текст», где Александр Петров играет.

«Почему темный? Нормальный, татары везде прошли»

- Какой у вас был самый большой вес в карьере?

- Сейчас я весил 261 паунд, наверное, это и был самый большой вес. Где-то к 130 кг ближе. После Нового года, после дня рождения. Гонять не пришлось, сел на режим тренировок, диету. Я мог позволить себе заказать мясо и бутылочки две вина в одно рыло, и нормально было, хорошо.

- Супруга претензий не предъявляет - куда пресс пропал и прокачка?

- Конечно, конечно. Предъявляет. Но это все диета решает.

- Вы ярко выраженный брюнет. Есть какие-то восточные корни?

- Не знаю, наверное. Татары же везде прошли. Мамы родители из Кургана, отец — чистокровный белорус.

- Они светлые оба?

- Нет, мама не светлая. И папа не светлый. Был. Все нормальные, темные.