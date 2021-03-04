Единственное поражение Ислама Махачева: Абдулманап плакал, а победивший бразилец с тех пор ни разу не выиграл

Ислам поплатился за агрессию и наскоки.

Ислам Махачев, Россия, 29 лет. Легкий вес. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение.

3 октября 2015-го Ислам Махачев (на тот момент 12-0 в ММА) провел второй бой в UFC против бразильца Адриана Мартинса (27-7). Дагестанский боец подошел к поединку фаворитом (1, 65 против 2, 35 на бразильца) после победы в дебюте удушением сзади над Лео Кунцем.

Мартинс — черный пояс по БЖЖ, при этом очень крепкий дзюдоист. За бой до Махачева он победил раздельным решением Рустама Хабилова, которому ни разу не удалось бразильца перевести (четыре неудачных попытки тейкдауна при том, что сам Мартинс перевел Хабилова трижды). На счету Мартинса также была победа сабмишеном над очень крепким Дареном Крукшэнком, поэтому в партере для Махачева такой поединок представлял определенные трудности. В стойке же коронное оружие Мартинса — это правый чек-хук, которым он умело встречал соперников, форсировавших с ним разрыв дистанции либо агрессивно нападавших на него с ударом. Как раз за бой до Хабилова Мартинс выключил таким чек-хуком Хуана Пюига, который решил резко подобраться к бразильцу через прощупывающий джеб.

Ислам и его команда проигнорировали лучший контрпанч Мартинса. С первых минут Махачев летел на того с размашистым оверхэндом

Удивительно, но Ислам и его команда, судя по всему, не уделили серьезного внимания этому удару Мартинса и сделали ставку на резкие выпады с ударами, не боясь контрпанча. Ислам сокращал дистанцию за счет левого оверхэнда (пожалуй, самый увесистый удар в арсенале дагестанца — потом он нокаутирует им Глейсона Тибау) и один раз даже неплохо попал по Мартинсу. Однако в двух случаях Ислам с этим оверхэндом провалился, было видно, что ему не хватает тайминга и по-настоящему быстрого взрыва для мгновенного и безопасного сокращения дистанции.

В итоге спустя 1:46 с начала первого раунда Махачев полетел в атаку с очередным левым оверхэндом, провалился, и бразилец контратаковал его фирменным правым чек-хуком в область носа.

Ислам, рассыпаясь, обрушился на канвас: его ноги отказали, ни одна из рук не пыталась смягчить падение, голова свободно стукнулась о канвас без малейшего напряжения шеи — все признаки чистой отключки, по крайней мере на стадии падения.

Иногда боец, даже приземлившись, не приходит в себя, иногда он падает отключенным, но после удара головой о канвас просыпается. С вероятностью 99,9% в обоих случаях рефери фиксирует нокаут, но бывают исключения. К примеру, неубиваемый Хорхе Масвидаль упал в отключенном состоянии после удара Дарена Крукшэнка, но затем проснулся, сумел защититься и впоследствии даже выиграть бой. Махачев после приземления поднял голову, даже попытался наладить защиту, но рефери ему шанса не дал. Вот как видел ситуацию комментатор боя Джо Роган:

«Правильная остановка рефери. Махачев встал сам, но посмотрите, его ноги до сих пор ватные, они трясутся. И вот на повторе мы видим, что после удара ноги отказали, голова обрушается на канвас, а когда Мартинс бросается добивать, взгляд Махачева выглядит так, что он не понимает, что происходит».

Ислам Махачев. Фото Instagram

Даже после поражения Махачев не считает Мартинса сильным бойцом

Спустя пять лет Ислам вспоминал это поражение, ругая себя за чрезмерный напор и небрежность.

«Я бы не сказал, что проиграл в UFC бойцу сильному, — говорил Махачев в интервью ютуб-каналу «Руки выше». — После меня он - иногда захожу смотреть его статистику - еще ни один бой не выиграл. И так ты понимаешь, что просто любой может попасть и бой может остановиться. Сильный или слабый — любой может попасть.

В этом бою я думал, буду бежать на него, бороться, бить. Я был в очень хорошей форме, по 15 минут меня никто не загонит, я ни с кем не устану за 15 минут. Смотря его бои, он дрался с Рустамом Хабиловым, одна завязка — и все, он две минуты бегает, отдыхает. Я думал, его просто напором как-то взять. И так получилось, что я пропустил удар. После этого понял, что не надо спешить, надо аккуратно драться".

И действительно, Мартинс после Махачева провел три боя, проиграв все из них.

Статистика Адриана Мартинса.

Для тренера Ислама Абдулманапа Нурмагомедова поражение стало серьезным ударом. Позже он вспоминал, что после того боя даже не смог сдержать слез.

«Мои единственные слезы в спорте за последние годы — это бой Ислама Махачева с Мартинсом в Америке, — говорил Нурмагомедов-старший в интервью подкасту «Мастер спорта». — Я согласился с Хавьером Мендесом, пустил Ислама в размен ударами. Хотя можно было решить вопрос в борьбе. Махачев упал, пропустил страшный удар. Единственный проигрыш в его карьере. Первое падение. Это была моя досадная ошибка в тренерской работе! Зачем я согласился?! Почему поменял свои принципы? Когда обсуждали план на бой, меня уговаривал и сам Ислам, и Хавьер Мендес: «Он готов, обыграет...» Последнее слово было за мной. Даже сегодня у меня комок к горлу, как вспомню».

После поражения Мартинсу Махачев одержал шесть побед подряд — на данный момент это третья по длине победная серия в текущем ростере легкого веса UFC:

Хабиб Нурмагомедов, 13 побед подряд

Чарльз Оливейра, 8

Ислам Махачев, 6

Бенил Дариуш, 6

Махачев, несмотря на поражение нокаутом, один из самых мало пропускающих бойцов во всем UFC. Ислам пропускает всего 0, 76 значимого удара в минуту — это лучший показатель в истории промоушена. К примеру, за время этой шестиматчевой победной серии после Мартинса дагестанец пропустил лишь 16 значимых ударов в голову — 2,66 удара в среднем за бой. Феноменальный показатель! Махачев дерется очень выдержанно и хладнокровно, всегда своевременно подключая борьбу. Переводы у него разнообразные и непредсказуемые — Ислам не из тех бойцов, кто летит в ноги любой ценой. У него прекрасная подсечка (которой он регулярно опрокидывал Царукяна), разнообразные стаскивания из клинча, переводы хватом за бедро, богатый арсенал самбо и дзюдо. На земле же он умеет держать и продвигаться к выгодным атакующим позициям.

Правда, ни одно поражение не бывает случайным и часто несет за собой более глубокие, чем кажется на первый взгляд, причины. В этой связи бой против Дрю Добера 6 марта — прекрасная проверка для Махачева. Это, пожалуй, самый тяжело бьющий его соперник в карьере, а после нокаута от Мартинса Исламу нужно раз и навсегда закрыть для себя вопрос с нокаутерами — доказать, что у него не появился после того чек-хука страх тяжелого удара, и показать всем, что он может обезоруживать панчеров, в том числе хладнокровной работой в стойке.