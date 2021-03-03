Соперник Махачева проиграл бой, а уже вечером закадрил сестру своего соперника. Удивительная лавстори из мира ММА
Дрю Добер, США, 32 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 23 победы, 9 поражений.
В смешанных единоборствах существует традиция: если звучит финальный гонг, то все кончено. Бойцы пожимают друг другу руки, а некоторые даже могут выпить вместе после турнира. Американец Дрю Добер и немец Ник Хейн решили выпить после боя в мае 2014 года в Берлине, но затем их знакомство неожиданно зашло гораздо дальше совместной гулянки.
«Я дрался с Ником Хейном в Берлине, и он был действительно отличным парнем, — вспоминает Добер в интервью пресс-службе UFC. — Он пригласил меня на вечеринку после боя, и там я познакомился с его семьей, в том числе с его родной сестрой».
Добер решил подкатить к сестре Хейна, забыв о проигрыше решением судей всего несколько часов назад.
«Мы обменялись номерами и после этого стали общаться каждый день», — отметил он.
Вскоре у пары состоялось первое свидание в Нью-Йорке. В декабре 2014-го у Добера был бой с Джейми Варнером, и Глория (так зовут сестру Хейна) летала в Денвер, где Дрю проводил тренировочный лагерь.
«Она видела меня в худшем состоянии, — смеется Добер. — А потом [после боя] я поехал к ней в Германию, и мы прожили там вместе три недели. Тогда мы многое поняли друг о друге».
Потом Добер познакомился с родителями Глории. После того как он доказал, что джентльмены все еще существуют в этом мире, попросив благословения у отца возлюбленной, боец сделал Глории предложение. Она согласилась, и после боя Дрю с Леандро Силвой (март 2015 года) состоялась свадьба.
По словам Добера, Хейн сразу понял, что Глория ему понравилась. «По дороге в отель после той вечеринки [после боя], он как бы намекал на то, что видит во мне шурина, — сказал Добер. — Думаю, он заметил, как мы мило общались в тот вечер [с его сестрой]. Он оказал мне хорошую поддержку».
«Реванш с Хейном? Это поставило бы мою жену в крайне неловкое положение», — отметил он.
Интервью пресс-службе UFC, откуда мы взяли цитаты, было опубликовано в июне 2015 года. С тех пор многое изменилось. Не только в карьере Дрю, но и в его личной жизни: он развелся с Глорией. Из-за чего — не известно. Добер уже обзавелся новой возлюбленной. Ее зовут Холли Кейси. В ноябре 2020-го боец сделал ей предложение руки и сердца.
«Это был сумасшедший год, но в то же время стал одним из лучших в моей жизни. Она сказала: ДА», — сообщил Добер в своем Instagram, прикрепив совместное фото.
Дрю и Холли планируют сыграть свадьбу в этом году — 13 августа. «6 месяцев до веселья. 13.08.2021», — написал боец.
Следующим оппонентом Добера станет топовый российский боец Ислам Махачев. Поединок пройдет в главном карде шоу UFC 259 в Лас-Вегасе — 7 марта рано утром по московскому времени.
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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