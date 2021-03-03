Соперник Махачева проиграл бой, а уже вечером закадрил сестру своего соперника. Удивительная лавстори из мира ММА

Как Дрю Добер нашел себе жену в Берлине.

Дрю Добер, США, 32 года. Легкий вес. Статистика в ММА: 23 победы, 9 поражений.

В смешанных единоборствах существует традиция: если звучит финальный гонг, то все кончено. Бойцы пожимают друг другу руки, а некоторые даже могут выпить вместе после турнира. Американец Дрю Добер и немец Ник Хейн решили выпить после боя в мае 2014 года в Берлине, но затем их знакомство неожиданно зашло гораздо дальше совместной гулянки.

«Я дрался с Ником Хейном в Берлине, и он был действительно отличным парнем, — вспоминает Добер в интервью пресс-службе UFC. — Он пригласил меня на вечеринку после боя, и там я познакомился с его семьей, в том числе с его родной сестрой».

Добер решил подкатить к сестре Хейна, забыв о проигрыше решением судей всего несколько часов назад.

«Мы обменялись номерами и после этого стали общаться каждый день», — отметил он.

Вскоре у пары состоялось первое свидание в Нью-Йорке. В декабре 2014-го у Добера был бой с Джейми Варнером, и Глория (так зовут сестру Хейна) летала в Денвер, где Дрю проводил тренировочный лагерь.

«Она видела меня в худшем состоянии, — смеется Добер. — А потом [после боя] я поехал к ней в Германию, и мы прожили там вместе три недели. Тогда мы многое поняли друг о друге».

Потом Добер познакомился с родителями Глории. После того как он доказал, что джентльмены все еще существуют в этом мире, попросив благословения у отца возлюбленной, боец сделал Глории предложение. Она согласилась, и после боя Дрю с Леандро Силвой (март 2015 года) состоялась свадьба.

По словам Добера, Хейн сразу понял, что Глория ему понравилась. «По дороге в отель после той вечеринки [после боя], он как бы намекал на то, что видит во мне шурина, — сказал Добер. — Думаю, он заметил, как мы мило общались в тот вечер [с его сестрой]. Он оказал мне хорошую поддержку».

«Реванш с Хейном? Это поставило бы мою жену в крайне неловкое положение», — отметил он.

Интервью пресс-службе UFC, откуда мы взяли цитаты, было опубликовано в июне 2015 года. С тех пор многое изменилось. Не только в карьере Дрю, но и в его личной жизни: он развелся с Глорией. Из-за чего — не известно. Добер уже обзавелся новой возлюбленной. Ее зовут Холли Кейси. В ноябре 2020-го боец сделал ей предложение руки и сердца.

«Это был сумасшедший год, но в то же время стал одним из лучших в моей жизни. Она сказала: ДА», — сообщил Добер в своем Instagram, прикрепив совместное фото.

Дрю и Холли планируют сыграть свадьбу в этом году — 13 августа. «6 месяцев до веселья. 13.08.2021», — написал боец.

Следующим оппонентом Добера станет топовый российский боец Ислам Махачев. Поединок пройдет в главном карде шоу UFC 259 в Лас-Вегасе — 7 марта рано утром по московскому времени.