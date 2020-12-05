Интервью с бойцом, которого называют наследником Хабиба Нурмагомедова.

Ислам Махачев

Возраст: 29 лет. Страна: Россия. Весовая категория: до 70,3 кг. Статистика в ММА: 18 побед, 1 поражение (7-1 в UFC).

В ночь на 15 ноября Ислам Махачев должен был провести бой с экс-чемпионом UFC в легком весе Рафаэлем дос Аньосом, но подхватил инфекцию (переболел свинкой) и был вынужден сняться с поединка.

В пятницу Ислам посетил первый турнир лиги Хабиба EFC, где дал интервью «СЭ» и ТАСС.

«После болезни сделал только три тренировки, втягиваюсь, — сказал Махачев. — Думаю, не успел сильно форму потерять. Если дадут бой, стабильно начну тренироваться, понадобится где-то 1,5-2 месяца, чтобы войти в форму. Буду готов подраться в конце февраля — начале марта».

Соперником дос Аньоса вместо Махачева стал Пол Фелдер. Бразилец победил раздельным решением судей.

«РДА и Фелдер провели хороший бой. Не сказал бы, что РДА его в чем-то превосходил, хотя Фелдер вышел на недельном уведомлении. Думаю, у меня с ним [с дос Аньосом] получилось бы подраться интереснее, — отметил российский боец. — РДА по-прежнему мне интересен, я кидал пробросы, чтобы спросили, можно ли организовать этот бой. Но он говорит, что хочет громкие бои. Хотя я не знаю, что изменилось за один бой: то он с Конором хочет драться, то Хабиба вызывает. Я-то буду его просить, это очень хороший бой для меня, идеальный соперник — в топ-6 нашего дивизиона. У нас есть какая-то история. Можно было бы и сейчас провести пять раундов».

В последний раз Махачев выходил в октагон больше года назад — в сентябре 2019-го, когда победил единогласным решением судей Дави Рамоса.

«Как компенсировать простой? Так-то у меня спаррингов очень много было, провел их достаточно, — сказал Махачев. — Просто надо чаще драться, чаще просить бои, хотя в этом году я должен был четыре раза подраться, но вот так получилось. Лучшие годы уходят? Думаю, у меня еще лучшие пару лет впереди. Изменился ли я как боец с последнего боя? Если ты прошел три лагеря полноценных, сделал столько спаррингов, то, конечно, на месте не стоишь, двигаешься вперед».

Ближайшие бои в UFC парни из команды Хабиба проведут в ночь на 24 января: на турнире UFC 257 выступят Умар Нурмагомедов и Тагир Уланбеков. Возглавит же шоу бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Отношения между командами Хабиба и Конора плохие, даже враждебные.

По мнению Махачева, UFC поставила поединки Нурмагомедова, Уланбекова и Макгрегора в один кард совсем не для того, чтобы создать новый конфликт, который мог бы привести к реваншу между Хабибом и Конором.

«Не думаю, что они будут ставить Конора под их бои, — сказал он. — Просто Умар давно просит бой. Он давно не дрался, ему нужно дебютировать в UFC. Ему уже давно поставили бой на 23 января, а уже после этого анонсировали поединок Конора и Порье».

«Думаю, если наши команды встретятся в Абу-Даби — искры будут, — отметил Махачев. — Что-нибудь там получится, посмотрим. Наперед смотреть нельзя. Думаю, UFC знает об этом и поставит много охраны, всякое такое. У нас к ним ничего нету. А у них осталось много чего».

6 октября 2018 года Хабиб победил Макгрегора, а затем спровоцировал беспорядки, прыгнув в зал. Махачев не остался в стороне и ударил друга Конора, бойца ММА Диллона Дэниса. На вопрос, промолчит ли он, если внезапно встретит Дэниса в Абу-Даби, Махачев ответил: «Молча я не пройду. Что-нибудь да будет. Не знаю что, но будет. Хотел бы я этот момент».

24 октября Хабиб вынудил сдаться Джастина Гэтжи, после чего объявил о завершении карьеры.

«После ухода Хабиба тяжело назвать лучшего легковеса, — считает Махачев. — Первая тройка — Порье, Гэтжи, Тони... Не знаю, все проигрывали, у всех есть поражения, кто-то у кого-то выигрывал. Конор — Порье? Очень конкурентный, интересный бой, Порье мне нравится как боец, но иногда бывают непонятные у него... То ли пугается своих соперников, чего-то с ним происходит. Они оба работают в стойке, я думаю, стойка у Конора чуть получше».

«У меня небольшая мечта — подраться с Тони [Фергюсоном], — сказал друг Хабиба. — А так и Конор был бы идеальным соперником — в плане карьеры, наследия. Почему Тони? Потому что он хороший боец. Проверить себя, проверить свои навыки».

Махачев не сомневается, что Нурмагомедов закончил бойцовскую карьеру навсегда.

«Сколько процентов даю на то, что Хабиб вернется? Пусть будет 1 процент, — сказал он. — Я уверен, что он не вернется, но все может быть. Когда он объявил о решении завершить карьеру, в душе у меня было: «Молодец, все правильно сделал. Больше не придется переживать». Но я был шокирован — не знал, что он будет завершать карьеру. Были слухи, что он может подраться с Сен-Пьером. Он нам говорил об этом. И не говорил, что будет завершать карьеру».