Ян дисквалифицирован за удар коленом по голове Стерлинга и скандально потерял чемпионский титул

Российский боец ММА Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом. Бой был остановлен в четвертом раунде.

В связи с этим чемпионский титул получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

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