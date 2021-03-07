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Ян дисквалифицирован за удар коленом по голове Стерлинга и скандально потерял чемпионский титул

08:05
Петр Ян. Фото AFP
Петр Ян. Фото AFP
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Российский боец ММА Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США). Он был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом. Бой был остановлен в четвертом раунде.

В связи с этим чемпионский титул получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении показывает РЕН ТВ

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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