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«Я не хотел так победить». Стерлинг о дисквалификации Яна

08:17
Алджамейн Стерлинг после поединка с Петром Яном. Фото UFC
Алджамейн Стерлинг после поединка с Петром Яном. Фото UFC
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Американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Петром Яном в поединке за чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

«Все, ради чего я работал, завершилось вот так. Я считаю, бой был близким, но, по-моему, два раунда я проиграл. Не так я хотел выиграть, не так я себе это представлял. Я просто снял пояс. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии. Судья сказал, что я упал. Это полная ерунда. Я понимаю, что у нас соперничество, но... Я извиняюсь, что бой завершился именно так», — сказал после боя Стерлинг.

Петр Ян был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом в четвертом раунде боя. 28-летний россиянин лишился чемпионского пояса. На его счету 15 побед и 2 поражения в ММА. У 31-летнего Стерлинга 20 побед и 3 поражения.

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UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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