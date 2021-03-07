Шлеменко считает, что поражение Стерлингу пойдет на пользу Петру Яну

Российский средневес Александр Шлеменко прокомментировал скандальный финал боя между Петром Яном и Алджамейном Стерлингом.

«Это было однозначное нарушение правил, — говорит Шлеменко «СЭ» о концовке боя. — С этим никто не поспорит. Я, как человек лично знающий Петю, могу только поддержать его, пожелать ему, чтобы не падал духом. Ему необходимо пережить потерю титула и вернуться с новыми силами. Тут, в принципе, можно всякое говорить. Я не спорю, что тот стиль, который навязывает Петр, не всегда предполагает быстрое мышление. При всем уважении к Пете, но здесь было нарушение. Удар был явно сильный. Я не помню, чтобы кто-то проигрывал титул вот такой дисквалификацией.

Согласитесь, что это будет очень обсуждаемая ситуация? С одной стороны, если так взять разобраться, и потом забрать титул обратно, то это даже пойдет ему на пользу. Любой постесняется приписывать это в конкретное поражение. Так что, Петя сможет оправиться, если от него не отвернутся ни руководство, ни болельщики — а они, кстати, могут жестко раскритиковать его".

Бой Ян — Стерлинг стал одним из трех титульных противостояний турнира UFC 259, который завершился сегодня в Лас-Вегасе. В силу дисквалификации Петра Яна новоиспеченным чемпионом дивизиона стал Петр Ян.

(Ислам Бабаджанов)