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Уайт недоволен решением судей в бою UFC 259 Блахович — Адесанья

11:16
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Президент UFC Дана Уайт недоволен решением судей в главном бою вечера UFC 259.

«Это гребаное безумие, что они отдают 4-1 по раундам Яну. Перед 5-м раундом это был равный бой и затем Адесанья выиграл первую половину 5-го раунда, и Ян его перевел.

А они берут и отдают 10-8 этот раунд Блаховичу! 10-8! В мое время 10-8 означало тотальное избиение и вздрючивание. Судьям нужно как-то завязывать с этими 10-8, которые они раздают налево-направо. В этом бою не было раунда 10-8, нам нужно что-то делать с таким судейством.

Поднимите руку, кто считает, что в этом бою было 4-1 по раундам в пользу Яна (никто в пресс-центре не поднимает — прим.). Вот видите, никто так не считает", — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 259.

Ян Блахович победил нигерийца Исраэля Адесанью в главном поединке турнира UFC 259 в полутяжелом весе. Поляк впервые защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Адесанья потерпел первое в карьере поражение в ММА.

На счету 38-летнего Блаховича 28 побед и 8 поражений в ММА. У 31-летнего Адесаньи 20 побед и 1 поражение.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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