Нелегальный удар Яна по голове Стерлинга: из-за этого приема россиянин лишился титула UFC
08:24
Российский боец ММА Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).
Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом и не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.
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28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.
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