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Нелегальный удар Яна по голове Стерлинга: из-за этого приема россиянин лишился титула UFC

08:24
7 марта. Ян уступил Стерлингу и лишился титула UFC. Фото UFC
7 марта. Ян уступил Стерлингу и лишился титула UFC. Фото UFC
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Российский боец ММА Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом и не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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