Нелегальный удар Яна по голове Стерлинга: из-за этого приема россиянин лишился титула UFC

Российский боец ММА Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом и не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе.

28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.