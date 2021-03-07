Соперник Яна установил уникальное достижение в UFC благодаря дисквалификации россиянина

Российский боец Петр Ян не сумел защитить чемпионский титул в легчайшем весе в поединке против американца Алджамейна Стерлинга на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом. Таким образом, Стерлинг стал первым чемпионом в истории UFC, взявшим титул по причине дисквалификации соперника.

Сам Стерлинг не принял пояс чемпиона UFC после такой победы и оставил пояс в клетке.

28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.