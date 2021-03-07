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Шлеменко рассказал, чем удивил Петр Ян в бою против Стерлинга

11:32
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Опытный российский средневес Александр Шлеменко высказался по поводу выступления соотечественника Петра Яна в бою против Алджамейна Стерлинга. Петр выигрывал поединок по очкам, но лишился титула из-за запрещенного удара коленом, который был неумышленного нанесен в четвертом раунде.

«Бой получился отличный. Мне нравится то, как бьется Петя. Он показывает людям то, что они в принципе хотят увидеть — это не какие-то тактические игры, а он просто идет на бой, дает по себе бить и сам бьет. Меня удивило то, насколько Петя в борьбе прибавил. Как отметили комментаторы, можно было бы неплохо поднять, поставив на то, что Петя проведет больше тейкдаунов. И что меня больше всего удивило в Пете — это то, что он больше применял приемы дзюдо. Тут, наверное, результат совместных тренировок со спарринг-партнером — дзюдоистом». — говорит Шлеменко «СЭ».

(Ислам Бабаджанов)

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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