Шлеменко рассказал, чем удивил Петр Ян в бою против Стерлинга

Опытный российский средневес Александр Шлеменко высказался по поводу выступления соотечественника Петра Яна в бою против Алджамейна Стерлинга. Петр выигрывал поединок по очкам, но лишился титула из-за запрещенного удара коленом, который был неумышленного нанесен в четвертом раунде.

«Бой получился отличный. Мне нравится то, как бьется Петя. Он показывает людям то, что они в принципе хотят увидеть — это не какие-то тактические игры, а он просто идет на бой, дает по себе бить и сам бьет. Меня удивило то, насколько Петя в борьбе прибавил. Как отметили комментаторы, можно было бы неплохо поднять, поставив на то, что Петя проведет больше тейкдаунов. И что меня больше всего удивило в Пете — это то, что он больше применял приемы дзюдо. Тут, наверное, результат совместных тренировок со спарринг-партнером — дзюдоистом». — говорит Шлеменко «СЭ».

(Ислам Бабаджанов)