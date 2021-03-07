Стерлинга доставили в больницу после боя с Петром Яном
11:28
Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг доставлен в больницу после победы над россиянином Петром Яном на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).
«Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует», — приводит слова представителя команды Стерлинга ТАСС.
Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом, после чего чемпионский пояс получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...