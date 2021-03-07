Стерлинга доставили в больницу после боя с Петром Яном

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг доставлен в больницу после победы над россиянином Петром Яном на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

«Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует», — приводит слова представителя команды Стерлинга ТАСС.

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом, после чего чемпионский пояс получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.