Бокс/ММА/UFC 259
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    UFC 259 Ян – Стерлинг

Стерлинга доставили в больницу после боя с Петром Яном

11:28
Теги:

Американский боец UFC Алджамейн Стерлинг доставлен в больницу после победы над россиянином Петром Яном на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

«Алджамейн сейчас в больнице. Он плохо себя чувствует», — приводит слова представителя команды Стерлинга ТАСС.

Россиянин был дисквалифицирован за нанесение запрещенного удара коленом, после чего чемпионский пояс получил Стерлинг. 28-летний Ян одержал 15 побед в ММА. Это его второе поражение. У 31-летнего Стерлинга теперь 20 побед и три поражения.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10852113

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир