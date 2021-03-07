«Что за бред? Дайте Стерлингу «Оскар». Фанаты ММА в ярости от дисквалификации Яна

Российский боец ММА Петр Ян потерял чемпионский пояс UFC в легчайшем весе после поединка с американцем Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259.

Ян выигрывал по очкам, но в конце четвертого раунда нанес запрещенный удар коленом в голову. Бой остановили, после чего судья дисквалифицировал россиянина и отдал победу Стерлингу.

DS: «Стерлинг симулировал. Он выглядел нормально, улыбался, а потом понял, что может победить благодаря дисквалификации и не стал вставать. Стерлингу должны дать «Оскар» за это. Да, удар был тяжелый, но можно было потерпеть еще 5 минут и попробовать выиграть. Он проигрывал и устал».

Бетонанет: «Позерство, он мог продолжить бой, но понимал, что проигрывает».

Vladmad75: «Что за бред? То есть, когда американец наносит удар коленом в подбородок — это в рамках правил. Когда американцу, то сразу запрещенный? Бред какой-то. Хотя, если действительно запрещенный, то, конечно, Петра это не оправдывает. Но Стерлинг как баба черная катался «от боли» и орал. Кошмар. Я давно не видел такого, чтобы мужик себя так вел».

Xxx5: «Я дурею. Смотрел бой, Ян полностью доминировал. Зачем надо было наносить этот удар, зачем? У него секунданты и он сам первый бой что ли проводят, правила не знают. А Стерлингу надо вручить заслуженного артиста, уж как он изображал боль. Липовый чемпион».

Subzer: «Ну, все-то понимают кто настоящий чемпион. В том числе и Стерлинг. Вернуть пояс — дело времени».