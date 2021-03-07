Секундант Яна опроверг информацию о совете бить коленом
Секундант Петра Яна — Денис Лаврентьев — в интервью «СЭ» опроверг информацию о том, что в четвертом раунде боя с Алджамейном Стерлингом из угла российского бойца давался совет бить коленом.
Бой между Яном и Стерлингом состоялся рано утром в воскресенье на шоу UFC 259 в Лас-Вегасе. Ян выигрывал, но в четвертом раунде выбросил запрещенный удар, из-за чего ему было присуждено поражение. Соответственно чемпионом UFC в легчайшем весе стал Стерлинг. Комментатор боя Даниэль Кормье в прямом эфире сообщил со ссылкой на Хабиба Нурмагомедова, что нанести удар коленом Яну посоветовали секунданты.
«Не знаю, откуда взялась эта дезинформация, что кто-то из угла крикнул «Бей коленом!» — сказал Лаврентьев. — Такого не было! Никто не упоминал колено вообще. Когда Петр занял позицию сверху в партере, ему просто кричали два коуча, которые говорят по-английски: «Just punch», что в переводе означает «Только бей». Имелось в виде не борись, а только бей руками. А мы, двое русских угловых, кричали ему по-русски: «Бей! Бей!» Никто не кричал «Бей коленом!» Не знаю, откуда это пошло. Мы не можем понять этого». (Илья Андреев)
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