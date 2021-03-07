Дана Уайт: «Махачев — Фергюсон? Мне это нравится»
10:56
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о желании Ислама Махачева подраться с Тони Фергюсоном.
«Махачев — Фергюсон? Не знаю. Мне идея нравится. Забит? Мы работаем над боем для него», -сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.
Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).
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