Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о желании Ислама Махачева подраться с Тони Фергюсоном.

«Махачев — Фергюсон? Не знаю. Мне идея нравится. Забит? Мы работаем над боем для него», -сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Махачев на турнире UFC 259 победил удушающим приемом Дрю Добера. Теперь на счету 29-летнего бойца 19 побед и 1 поражение в ММА (8-1 в UFC).