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Результаты раннего предварительного карда UFC 259

04:03

Завершились бои раннего предварительного карда на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).

UFC 259: ранний предварительный кард

Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) победил Джордана Эспинозу (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-25)

Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечакву (Нигерия) победил Карлоса Ольберга (Новая Зеландия) — нокаут, 2-й раунд, 3:19

Полусредний вес: Шон Брэди (США) победил Джейка Мэттьюса (Австралия) — сабмишен (треугольник), 3-й раунд, 3:28.

Женский минимальный вес: Аманда Лемос (Бразилия) победила Ливию Ренату Соузу (Бразилия) — технический нокаут, 1-й раунд, 3:39.

Легкий вес: Урош Медич (Сербия) победил Аалона Круза (США) — технический нокаут, 1-й раунд, 1:40

Легчайший вес: Тревин Джонс (Гуам) победил Марио Баутисту (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 0:47

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

UFC 259, Петр Ян – Алджамейн Стерлинг, Исраэль Адесанья – Ян Блахович, Аманда Нунис – Меган Андерсон, дата боя, турнира – 6 / 7 марта 2021 года, Лас-Вегас

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