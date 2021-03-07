Результаты раннего предварительного карда UFC 259
Завершились бои раннего предварительного карда на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе (США).
UFC 259: ранний предварительный кард
Наилегчайший вес: Тим Эллиотт (США) победил Джордана Эспинозу (США) — единогласное решение судей (30-27, 30-27, 30-25)
Полутяжелый вес: Кеннеди Нзечакву (Нигерия) победил Карлоса Ольберга (Новая Зеландия) — нокаут, 2-й раунд, 3:19
Полусредний вес: Шон Брэди (США) победил Джейка Мэттьюса (Австралия) — сабмишен (треугольник), 3-й раунд, 3:28.
Женский минимальный вес: Аманда Лемос (Бразилия) победила Ливию Ренату Соузу (Бразилия) — технический нокаут, 1-й раунд, 3:39.
Легкий вес: Урош Медич (Сербия) победил Аалона Круза (США) — технический нокаут, 1-й раунд, 1:40
Легчайший вес: Тревин Джонс (Гуам) победил Марио Баутисту (США) — технический нокаут, 2-й раунд, 0:47
Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.
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