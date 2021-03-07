Бразильянка Аманда Нунис проведет со-главный бой вечера на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе рано утром воскресенья, 7 марта. Соперница легендарной спортсменки — Меган Андерсон из Австралии.

32-летняя Нунис (также пишется как Нуньес) считается лучшей женщиной-бойцом в истории ММА. Ее рекорд — 20-4 (в UFC — 13-1), а победная серия составляет 11 поединков. Бразильянка владеет двумя титулами — в легчайшем и полулегком весах.

Бой Нунис — Андерсон пройдет в полулегком весе. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 7.15 (мск).

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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