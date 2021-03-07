Два чемпиона UFC, поляк Ян Блахович и нигериец Исраэль Адесанья, встретятся в главном бою турнира UFC 259. Шоу пройдет в Лас-Вегасе рано утром воскресенье, 7 марта, по московскому времени.

Блахович и Адесанья сразятся за пояс чемпиона промоушена в полутяжелом весе. 38-летний поляк завоевал вакантный титул в сентябре прошлого года (его рекорд в ММА — 27-8, в UFC — 10-5).

31-летний нигериец — чемпион лиги в среднем весе. Боец ни разу не проигрывал в ММА (22-0, в UFC — 9-0).

Бой Блахович — Адесанья возглавит шоу UFC 259, основной кард которого стартует в 6.00 (мск) и состоит из пяти поединков. Ориентировочное время начала главного события вечера в Лас-Вегасе — не ранее 7.30 (мск).

Трансляция турнира UFC 259 доступна на платформе промоушена UFC Fight Pass, также смотреть шоу можно на UFC ТВ (по подписке на сервисах Wink, More.tv, «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»).

Главные бои UFC 259 эксклюзивно на российском телевидении покажет РЕН ТВ. Начало прямого эфира — 6.25 мск 7 марта.

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